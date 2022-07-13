【開市9點半】股神要沽比亞迪？兩大關注

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【ET財經早點1分鐘】美流傳通脹假數據 道指收市跌192點 夜期升57點 IMF警告全球醞釀債務危機
比亞迪 （01211） 今年股價飛升，市盈率已高達200倍，一場搬倉行動，惹來市場質疑比亞迪大型股東「股神」巴菲特要部署減持。據CCASS顯示，約2.25億股比亞迪股份於7月11日突然調入花旗銀行帳戶內，股數與巴郡的持股數目一致，而權益披露未反映是否有沽貨行動。
市場有兩大關注，第一是如何沽，若大型股東減持，以比亞迪近期強勢，配股集資或為最可行的方法，可令股價保持平穩過渡，若如騰訊 （00700） 及商湯（00020）的大型股東一樣，向場內掟貨，則會令街貨量急增，不利股價走勢，市場預期月內或有分曉。
其次是近期數隻新經濟股遭大股東減持，未來大股東沽貨潮恐睦續有來。
另外，今日有4隻新股掛牌，其中為集資規模最大的天齊鋰業 （09696） 及中概股名創優品 （09896） 。不過，4新股的暗盤均表現遜色。
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欄名 : 開市9點半