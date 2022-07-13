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【開市9點半】股神要沽比亞迪？兩大關注

股市 06:11 2022/07/13

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比亞迪 （01211） 今年股價飛升，市盈率已高達200倍，一場搬倉行動，惹來市場質疑比亞迪大型股東「股神」巴菲特要部署減持。據CCASS顯示，約2.25億股比亞迪股份於7月11日突然調入花旗銀行帳戶內，股數與巴郡的持股數目一致，而權益披露未反映是否有沽貨行動。

市場有兩大關注，第一是如何沽，若大型股東減持，以比亞迪近期強勢，配股集資或為最可行的方法，可令股價保持平穩過渡，若如騰訊 （00700） 及商湯（00020）的大型股東一樣，向場內掟貨，則會令街貨量急增，不利股價走勢，市場預期月內或有分曉。

其次是近期數隻新經濟股遭大股東減持，未來大股東沽貨潮恐睦續有來。

另外，今日有4隻新股掛牌，其中為集資規模最大的天齊鋰業 （09696） 及中概股名創優品 （09896） 。不過，4新股的暗盤均表現遜色。

重點新聞：

1.【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）

2.【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？

3.【新股IPO】四新股暗盤全軍覆沒、跌穿招股價　天齊鋰業9696一手蝕1120元

4.【中電盈警加碼】中電出售印度Apraava Energy一成股權　料錄單次虧損約9.8億元

5.【互聯網監管】新聞出版署7月批出67款遊戲版號　數目高於上兩輪　騰訊網易仍未有份

6.【歐元走勢】歐元兌美元曾觸1算、期權交易押注歐元再跌5%　高盛：不排除歐央行會採取政策應對歐元貶值

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9.【珠寶股】周大福受累疫情及高基數　上季內地同店銷售跌逾19%、港澳跌逾6%

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

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欄名 : 開市9點半

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