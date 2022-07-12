【eye AI機械人】香港電訊推教育機械人攻親子市場　學STEM及編程增兩文三語能力

疫情促進機械人的應用， 香港電訊旗下eye智能生活通訊服務今日推出eye AI機械人，賣點是與幼稚園及小學生互動，協助他們學習兩文三語， 投入STEM及編程學習，甚至進行大小肌肉訓練遊戲。家長外出時，亦可致電家中的機械人，與子女進行語音、視像通話，甚至透過前置鏡頭視察家中狀況。



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小朋友可向eye AI機械人發問、互動溝通，而機械人的答案來自網上資料，亦會基於Google的安全搜尋基制，保障小朋友的上網安全。該機械人預載超過3000本真人發聲電子書，家長亦可因應需要，到eye3智能生活通訊服務平台以及Nuwa Store更新及下載更多應用程式。eye AI機械人除了可在家中使用，亦可帶到室外，只要接駁速度相應的Wifi網絡，就可如常運作。

▲ HKT Home董事總經理蔡煒健表示， eye AI互動機械人的出現， 標誌着eye智能生活通訊服務踏入新里程碑。(梁巧恩攝)

▲ 小朋友可跟著eye AI機械人的指示跳舞，鍛練大小肌肉。(梁巧恩攝)

▲ 8月30日或之前登記eye AI機械人，可免3個月月費。(受訪者提供)

▲ 家長可到eye3智能生活通訊服務平台以及Nuwa Store，更新及下載更多應用程式。(梁巧恩攝)

▲ 家長可致電家中的機械人，與子女進行語音、視像通話。(梁巧恩攝)

事實上，香港電訊的eye服務已推出了15年， HKT Home董事總經理蔡煒健先生表示，

eye AI互動機械人的出現， 標誌着eye智能生活通訊服務踏入新里程碑。現時的eye平板服務月費約2百多元，以上機械人月費368元共需付24期，保用期為12個月，而電池及摩打組件部分保用期為6個月。完成24個月供款後，機械人就屬於用戶的。

eye AI機械人已登陸香港電訊期下的零售店。蔡煒健指，未來有意進軍本地教育市場。



本報記者：梁巧恩