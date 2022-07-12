【投行人事】高盛據報聘請Alphabet孵化器Jigsaw創辦人助識別商機

高盛（美：GS）行政總裁David Solomon據報已聘請一名來自科技巨頭Alphabet（美：GOOG）的高級管理人員。

《CNBC》引述David Solomon於一份備忘錄表示，該投行正加入Google母企Alphabet的Jared Cohen，他是Google前CEO施密特（Eric Schmidt）的門生，亦是該科技巨頭的孵化器Jigsaw的創始人，以協助高盛開設新的創新小組。

報道指，這是Solomon為給該家有153年歷史的投行注入科技焦點而採取的最新措施。該小組被稱為應用創新辦公室，將由Jared Cohen和聯合首席信息官George Lee領導。

Soloman指，Jared Cohen、George Lee將與整個高盛集團的領導密切合作，專門為處於不斷變化的市場、地緣政治格局演變環境的公司識別和推進商業機會。Jared Cohen將以最高級別加入高盛，他將成為合夥人和管理委員會成員，並將擔任全球事務總裁。

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