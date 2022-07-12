  • 30°C
香港時間 : 2022712日 (二) 23:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行人事】高盛據報聘請Alphabet孵化器Jigsaw創辦人助識別商機

股市 23:06 2022/07/12

分享：

分享：

高盛（美：GS）行政總裁David Solomon據報已聘請一名來自科技巨頭Alphabet（美：GOOG）的高級管理人員。

《CNBC》引述David Solomon於一份備忘錄表示，該投行正加入Google母企Alphabet的Jared Cohen，他是Google前CEO施密特（Eric Schmidt）的門生，亦是該科技巨頭的孵化器Jigsaw的創始人，以協助高盛開設新的創新小組。

報道指，這是Solomon為給該家有153年歷史的投行注入科技焦點而採取的最新措施。該小組被稱為應用創新辦公室，將由Jared Cohen和聯合首席信息官George Lee領導。

Soloman指，Jared Cohen、George Lee將與整個高盛集團的領導密切合作，專門為處於不斷變化的市場、地緣政治格局演變環境的公司識別和推進商業機會。Jared Cohen將以最高級別加入高盛，他將成為合夥人和管理委員會成員，並將擔任全球事務總裁。

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 美股港股後市怎走

相關文章：

【美股業績】高盛首季純利跌42%仍勝預期　股票承銷收入更顯著下跌83%

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） Alphabet（美：GOOG）

上一篇文章

【香港科技探索】HKTVmall 6月訂單總交易額按年增25%至6.16億

下一篇文章

【美團3690】快手前高管仇廣宇加入美團　暫出任王興助理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【美股市況】油價急瀉6%　紐油再跌穿百元關　道指倒升百點（不斷更新）
【美股市況】油價急瀉6%　紐油再跌穿百元關　道指倒升百點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期升2點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期升2點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款