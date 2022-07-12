【美團3690】快手前高管仇廣宇加入美團　暫出任王興助理

美團 （03690） 管理層據報出現變動。內媒引述消息指，快手 （01024） 快手國際化事業部前負責人仇廣宇已於近期加入美團，暫任美團創始人王興助理，但尚未清楚未來負責的業務。

仇廣宇於2020年8月加入快手，任職了18個月。此前他亦曾出任滴滴國際化事業部首席運營官，在滴滴工作長達5年，帶領滴滴在拉美地區由零開始，到最終超越了Uber。

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另外，美團內部高層也有變動，包括美團平台及到店事業群。

美團到家事業群CTO、研發平台負責人韓建調任美團平台CTO，向美團平台負責人李樹斌匯報。由於美團平台沒有統一的技術負責人，韓建調任後，將搜索與NLP（自然語言處理）部、增長技術部、服務體驗部、App技術部按照職能拆開，重組合併，形成了以前端、後端、算法、測試和產品劃分的新部門。

至於到店事業群，於今年4月，到店餐飲事業部負責人王毅明轉至負責到店事業群銷售培訓，火花思維前副總裁張健接任王毅明的職務。

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