【日日煮】DayDayCook放棄SPAC赴美上市　改以IPO方式上市、再獲本地富豪加碼

▲ 【日日煮】DayDayCook放棄SPAC赴美上市 改以IPO方式上市、再獲鄭志剛加碼

經營烹飪平台及飲食品牌的DayDayCook（日日煮）放棄特殊目的收購公司（SPAC）合併上市計劃，改以首次公開發行IPO方式，繼續赴美國納斯達克上市。DayDayCook未有提供目標上市時間表，但宣布將進行IPO前新一輪融資，當中獲現有投資者、新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛旗下加碼支持，未提預計融資規模。

DayDayCook去年與美國Ace Global Business Acquisition簽訂合併協議，計劃融資最多4000萬美元（折合約3.12億港元）。

公司最新表示，因應目前市況終止有關合併建議，創辦人兼行政總裁朱嘉盈稱，對赴美上市前景仍感興奮，但在SPAC投資環境不利，決定以更直接方式上市，並獲股東和董事會成員支持。

至今集資達8000萬美元 新與雀巢中國、Oatly合作

DayDayCook表示，最新IPO前融資，除了C資本外，也獲新投資者 Brinc 和溢達創投（Esquel Ventures）加入。DayDayCook前一次融資為去年2月的C1輪融資，當時獲恒基地產 （00012） 和中華煤氣 （00003） 主席李家傑 的私人投資基金入股。

公司目前投資者包括C 資本、阿里巴巴創業 2 者基金、合一資本、Ironfire Capital、香江集團、Talis capital 和 500 Startup 等中港基金，美國私募基金Proterra Investment亦有參股，至今集資8000萬美元。

另外，公司宣布，與雀巢中國和食品公司Oatly建立戰略合作夥伴關係，相關合作最早於今年第三季度啟動，計劃Oatly 產品應用到即食餸菜包，預計年底前上架。

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