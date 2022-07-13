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【內險股】太平上半年保費收入1123億元人幣　按年微增4億、單月則增2%

股市 20:44 2022/07/13

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內險股陸續公佈6月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

中國太平 （00966）

今年頭6個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1123.45億元，按年微增0.03%，6月單月保費收入為190.98億元，按年增1.88%。

國壽 （02628）

1至6月期間累計保費收入約為4397億元，按年微跌6.55%，6月單月保費收入為605億元，按年增7.65%。

人保 （01339）

今年頭6個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計3790.95億元，按年增11%。單計6月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計611.12億元，按年增2.24%。

財險 （02328）

今年頭6個月，財險保費收入2766.71億元，按年升9.9%。6月份單月保費收入為538.85億元，按年升9.5%。

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港股 保險公司 人壽保險 中國人壽（02628） 中國太平（00966） 中國財險（02328） 中國人民保險集團（01339）

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