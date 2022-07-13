【內險股】中國太平上半年保費收入逾1123億元人幣　按年增0.4%　一文看清其他內險股收入

▲ 內險股半年保費收入一文看清

內險股陸續公佈6月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 6月份保費收入 上半年保費收入 億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅 人民保險 （01339） 611.1 2.2% 3791.0 +11.0% 中國人壽 （02628） 605.0 7.7% 4397.0 -0.7% 人民財險 （02328） 538.9 9.5% 2766.7 +9.9% 中國太平 （00966） 191.0 5.1% 1123.5 +0.4%

今年頭6個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1123.45億元，按年增0.39%，6月單月保費收入為190.98億元，按年增5.09%。

1至6月期間累計保費收入約為4397億元，按年跌0.66%，6月單月保費收入為605億元，按年增7.65%。

今年頭6個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計3790.95億元，按年增11%。單計6月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計611.12億元，按年增2.24%。

今年頭6個月，財險保費收入2766.71億元，按年升9.9%。6月份單月保費收入為538.85億元，按年升9.5%。

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