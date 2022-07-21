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【內險股】中再上半年保費收入逾245億元人幣　按年增20%　一文看清其他內險股收入

股市 17:45 2022/07/21

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內險股半年保費收入一文看清

內險股陸續公佈6月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 6月份保費收入 上半年保費收入
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
中國平安 （02318） 648.2 6.4% 4290.4 +1.7%
人民保險 （01339） 611.1 2.2% 3791.0 +11.0%
中國人壽 （02628） 605.0 7.7% 4397.0 -0.7%
人民財險 （02328） 538.9 9.5% 2766.7 +9.9%
新華保險 （01336） 158.1 -11.9% 1025.9 +2.0%
中國太平 （00966） 191.0 5.1% 1123.5 +0.4%
中再集團 （01508） 47.8 19.6% 245.0 +5.0%
眾安在線 （06060） 21.3 1.1% 105.1 +6.9%

 

重溫5月內險數，可閱覽【上一頁】

中再 （01508）

1至6月期間累計保費收入約為245.03億元，按年增5.01%，6月單月保費收入為47.83億元，按年增19.55%。

新華保險 （01336）

1至6月期間累計保費收入約為1025.86億元，按年增1.96%，6月單月保費收入為158.07億元，按年跌11.88%。

眾安 （06060）

1至6月期間累計保費收入約為21.33億元，按年增1.09%，6月單月保費收入為105.14億元，按年增6.9%。

平保 （2318）

今年1至6月期間累計保費收入約為4290.4億，按年微升1.7%。其中，平安財產保險1467.92億元，按年升10.3%；平安人壽保險2822.47億元，按年增4.5%。6月單月保費收入為648.16億元，按年增6.38%。

中國太平 （00966）

今年頭6個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1123.45億元，按年增0.39%，6月單月保費收入為190.98億元，按年增5.09%。

國壽 （02628）

1至6月期間累計保費收入約為4397億元，按年跌0.66%，6月單月保費收入為605億元，按年增7.65%。

人保 （01339）

今年頭6個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計3790.95億元，按年增11%。單計6月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計611.12億元，按年增2.24%。

財險 （02328）

今年頭6個月，財險保費收入2766.71億元，按年升9.9%。6月份單月保費收入為538.85億元，按年升9.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

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港股 保險公司 人壽保險 中國人壽（02628） 眾安在線（06060） 中國太平（00966） 新華保險（01336） 中國平安（02318） 中國財險（02328） 中國人民保險集團（01339）
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