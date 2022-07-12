【網絡熱話】Nikon將退出逾60年歷史單反相機市場？攝影愛好者紛表懷念豈料集體炒車 官方急澄清並無此事

《日本經濟新聞》今日（12日）報道，基於智能手機與相機的競爭愈來愈激烈，日本相機大廠尼康（Nikon）將停止生產單反相機（SLR Camera），未來將專注於無反相機（Mirrorless Camera/MILC）。不少攝影愛好者於相關新聞討論區發表留言，感嘆「時代的眼淚」、「一個時代的終結」。

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此報道被不少新聞網站轉載，不少網友紛表懷念，「沒辦法，時代轉變」、「這是時代的趨勢」、「不意外，現在是無反的時代了」、「被手機打敗了，又一個時代產物」、「我當初買KM（Konica Minolta）的，他們就停產，後來買了Nikon然後也停產」、「家裡的Nikon單反可以保存當作古董了」。但也有網友指出：「反正市場上還有很多二手機可以繼續用。」

然而峰迴路轉，Nikon即日便於官方網站發出澄清：「有媒體報道尼康退出單反開發。此媒體文章僅為猜測，尼康並未就此發表任何聲明。尼康仍在繼續數碼單反的生產、銷售和服務。尼康感謝您一直以來的支持。」

事實上，近年的智能手機及無反相機，已是普羅大眾及攝影愛好者的攝影器材首選，相反單反相機（SLR Camera）及數碼單反相機（DSLR Camera）的銷量則江河日下。有網友就認為，這兩類機種現時在相機市場「食之無味，棄之可惜」，就算內部暫停開發工作，也未必會對外正式公布。

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責任編輯：嚴浩文