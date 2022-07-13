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【ET開市直擊】恒指下一站支持位多少 比亞迪急插上車定落車？（附time code）

股市 10:58 2022/07/13

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港股受累外圍、A股市況弱，科技股、汽車股、內房股、醫藥股幾大板塊齊下挫，恒指終失守兩萬一，跌穿所有移動平均線，收報20844點；比亞迪 （01211） 疑遭股神巴菲特部署減持，股價急插11%，收市報270.2元，一度低見265元破底，恒指下一站支持位多少？比亞迪急插應上車定落車？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：11 - 港股今日焦點速覽　
01：42 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：55 - 亞太股市早段市況速報
02：23 - 市場聚焦今晚美國公布6月CPI數據   預期達8.8%為40年新高
03：49 - CPI數據左右美國加息幅度    92.4%預計加0.75厘
05：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：18 - 比亞迪 （01211） ：未收巴菲特減持信息   2008年入市價8元14年增長32倍    
07：55 - 巴菲特九成九機會沽比亞迪 （01211）   配售機會大料基金接貨
10：33 - 睇好電動車前景  咩水平可買入比亞迪 （01211）
12：30 - 比亞迪 （01211） 等股神沽貨明朗化才入手
13：22 - 大股東沽貨會持續？
15：25 - 內地有封城陰霾    A股拖低港股
17：48 - 港股難炒     暫宜不出手買賣
17：42 - 天齊鋰業 （09696） 跌穿招股價要走    上限定價進取
18：51 - 比亞迪 （01211） 急插拖累上市氣氛     天齊鋰業 （09696） 表現受累
21：25 - 港股開市前市況速報
21：47 - ET個股推介：中國中鐵 （00390）
26：18 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 300元以上有貨止蝕定繼續揸？
28：11 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 撈唔撈？幾錢可撈貨？
29：35 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 上望多少？幾錢可買入？
30：25 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 現價可買入？上望多少？止蝕位？
32：15 - 基建股主力炒為主   公路股炒味少較悶
33：30 - 遊戲版號難炒
34：39 - 港股、内地股市開市初段市況速報
36：00 - 新股速報：天齊鋰業 （09696） 、明創優品 （09896） 、湖州燃氣 （06661） 、諾亞控股 （06686）
36：19 - 觀眾問股：趁低換馬收息股？有咩推介？收息股而家佔倉幾多好？
38：55 - 和記電訊 （00215） 可留意？
40：25 - 觀眾問股：友邦 （01299） 82.8元買入上望多少？
41：48 - 內地村鎮銀行事件對內銀股有影響？
44：16 - 觀眾問股：美團 （03690） 210元有貨點睇？
45：36 - 消息股：周大福 （01929） 、億和 （00838） 、中煤能源 （01898）
47：05 - 港股開市初段市況速報
47：21 - 遊戲版號相關股：騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 、創夢天地 （01119） 、金山軟件 （03888）
48：55 - 財經日誌提提你

*環球聚焦美國CPI出爐   港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》*

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欄名 : ET開市直擊

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