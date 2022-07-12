【新股IPO】諾亞控股6686超額認購2.26倍 明日掛牌暗盤跌5.8% 一手帳面蝕340元

內地高淨值財富管理服務提供商諾亞控股（新上市編號:06686）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，諾亞控股暗盤較招股價292低開24.5%，報220.4元，暗盤收市報275元，跌5.8%；成交73.8萬元；以每手20股計，一手帳面蝕340元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

諾亞控股是次來港第二上市共發售110萬股H股，其中10%公開發售錄得2.26倍超額認購，人人有份，並最終以每股292元定價，較其招股最高價307元折讓約4.9%；高盛為其獨家保薦人。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

集資所得，主要用作進一步拓展財富與資產管理業務、選擇性進行潛在投資、用作公司各業務線的科技研發投資及擴展海外業務等。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正