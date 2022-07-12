  • 30°C
香港時間 : 2022712日 (二) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】諾亞控股6686超額認購2.26倍 明日掛牌暗盤跌5.8% 一手帳面蝕340元

股樓投資 20:37 2022/07/12

分享：

分享：

內地高淨值財富管理服務提供商諾亞控股（新上市編號:06686）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，諾亞控股暗盤較招股價292低開24.5%，報220.4元，暗盤收市報275元，跌5.8%；成交73.8萬元；以每手20股計，一手帳面蝕340元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

諾亞控股是次來港第二上市共發售110萬股H股，其中10%公開發售錄得2.26倍超額認購，人人有份，並最終以每股292元定價，較其招股最高價307元折讓約4.9%；高盛為其獨家保薦人。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

集資所得，主要用作進一步拓展財富與資產管理業務、選擇性進行潛在投資、用作公司各業務線的科技研發投資及擴展海外業務等。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

開啟hket App，閱讀全文
諾亞控股－S（06686） IPO 港股

下一篇文章

長沙灣睿峰21伙遭殺訂　涉逾883萬　發展商強調退訂違合約精神
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為
【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為
【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動
【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動
【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股
【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款