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長沙灣睿峰21伙遭殺訂　涉逾883萬　發展商強調退訂違合約精神

股樓投資 20:24 2022/07/12

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長沙灣「睿峰」（前稱恆大．睿峰）原由中國恒大（03333）持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團。部分使用「呼吸Plan」入市的買家指，項目股權易手後，發展商無法提供相同按揭安排，以致他們無法完成交易。據成交紀錄冊資料顯示，有21伙單位於今日列為終止交易，即撻訂收場，料合共損失約883.3萬元。 

發展商今日（12日）發表聲明指，今年5月，樓盤已展開交樓程序，至今有185伙已順利交樓，僅34個已售單位業主因各種原因，未在合約期內完成交易。發展商指，當中有21名買家因無法聯絡、沒有申請發展商按揭、或表明不會完成交易，而相關單位今日已暫停銷售，買家可恢復首置客身份，但他們之前繳付的5%訂金會全數沒收，涉款883.3萬元；按單位計算，每個單位被沒收訂金額為28.11萬至60.69萬元不等；至於餘下的13名買家的按揭申請，發展商指相關按揭公司正努力協助，公司亦盡力提供適切協助，包括給予他們更充裕時間完成交易。 

發展商指，部分買家要求全數訂回訂金，但有關要求違背雙方簽訂的買賣合約的精神，亦與公司一直秉承的原則及法律精神完全背道而馳。發展商又強調，早於今年3月起，已向受影響買家提供另一個「八成按揭貸款計劃」及「九成按揭貸款計劃」，而截至上周五（8日）已有86人申請上述計劃，其中76人獲批，超過九成獲批個案已完成交樓。

延伸閱讀【有相睇】何文田皓畋樓王　放盤半年賣不出　業主劈價1200萬蝕讓求售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

睿峰 恒大 撻訂 長沙灣

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