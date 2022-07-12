▲ 【互聯網監管】新聞出版署7月批出67款遊戲版號 數目高於上兩輪 騰訊網易仍未有份

國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，共67款遊戲獲批，數目高於上兩輪，但名單上仍未見騰訊 （00700） 、網易 （09999） 及嗶哩嗶哩 （09626） 等遊戲廠商。今批遊戲的審批時間為7月11日。

網易美股（美：NTES）盤前微跌0.8%；嗶哩嗶哩（美：BILI）美股盤前升1.2%。而今輪獲發版號的手遊公司包括遊族網絡（滬：002174）、中青寶（深：300052）、創夢天地 （01119） 等。

值得留意是，內地4月起重啟審批遊戲版號，今年已累計批出172款遊戲版號，而且每次批出遊戲的時間間隔逐漸縮短，而且遊戲數目也慢慢增加。

國家新聞出版署在4月11日宣布首批共45款遊戲獲批，審批日期為4月8日；第二批遊戲版號則是在6月7日發布，涉60款遊戲，審批日期為6月5日。

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