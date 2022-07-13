【疫後復甦】酒店復甦速度不及Airbnb　輕視科技難吸年輕顧客？

▲ 大部分酒店集團並未急於開拓渡假租賃業務，反而經常淡化其重要性。（法新社圖片）

千禧一代市場不斷擴大，加上消費力逐漸攀升，如何吸納這批顧客，成為各品牌的重要任務。傳統酒店業以往依賴推出年輕副線品牌，吸引新世代，惟策略並不一定奏效。

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綜合外電報道，傳統酒店品牌為了培養年輕客群的忠誠度，並吸引更多千禧世代及Z世代，推出年輕品牌。例如萬豪國際旗下酒店集團Starwood推出價格較低、定位更年輕的Aloft；萬豪另外又與家具品牌IKEA合作，推出另一品牌Moxy。凱悅酒店集團、希爾頓酒店集團亦分別推出Centric及Canopy，以年輕旅客為目標客群。

不過，時至今時今日，大部分新世代顧客並未成為傳統酒店集團的忠實顧客。與這類型酒店相比，他們認為渡假屋、民宿租賃有更大的自由度及空間。JLL Hotels & Hospitality全球行政總裁Gilda Perez-Alvarado分析指， 傳統酒店業以往並不視自己為科技推動者，即使他們知道其重要性，但只會安排其他人處理科技應用。相反，Airbnb則在此方面做得更好，亦為傳統酒店業敲響警號。

▲ 與酒店相比，年輕人認為渡假屋、民宿租賃有更大的自由度及空間。（法新社圖片）

酒店業非首次遇上科技浪潮

民宿租賃平台的出現，並非酒店業第一次出現重大改變。在互聯網興起時，網上預訂平台包括Expedia、Booking.com等，成為業界的科技推動者。

這些網上平台以折扣客房作招徠，蠶食酒店的收入來源，更會向各間酒店收取分銷服務效用。為了應對第三方預訂平台所帶來的危機，酒店集團唯有推出忠誠會員計劃、直接預訂等。旅客必須透過直接在酒店網站預約，才能獲得會員積分。

現時， Airbnb、 Vrbo這些短期渡假租賃平台雖然與酒店試圖通過所謂的年輕品牌，吸引年輕旅客的策略不同，但他們仍成功增加市佔，在疫情後比酒店集團恢復得更快。

拒變「科技企業」

不過，酒店集團並未急於開拓渡假租賃業務，反而經常淡化其重要性。萬豪管理層更曾經強調，其渡假屋租賃業務Homes & Villas僅佔整個公司的一小部分。Gilda Perez-Alvarado稱，此情況或許與酒店品牌僅視自己為「真正的住宿專家」，而渡假租賃平台則以科技企業為定位。

除此之外，酒店集團亦要面對疫後復甦的轉變。Island Hospitality Management指，疫情過後愈來愈多人在酒店大堂活動，令酒店內的小型會議空間、餐飲場所的需求上升。商務旅客亦延長其假期，Davidson Hospitality Group估計，前往商務旅客當中，有15至20%增加逗留時間，以作公幹後的休閒旅行，甚至會帶同家人一同前往。

因此，酒店所提供的服務亦要加強彈性，同時為商務旅客提供高速互聯網，同時又要為他們提供休閒旅客希望看到的有趣和獨特的體驗。

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責任編輯：葉泳珊