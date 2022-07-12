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【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25

理財智慧 20:04 2022/07/12

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香港旅遊發展局（旅發局）「夏日同賞·就在香港」推出的「夏日賞賞你」，為市民送上 20 萬份限量獎賞，並同賀中華人民共和國香港特別行政區成立 25 周年。

【新專營權】龍運53條路綫納入「九巴月票」　月票持有人每日可免費乘搭10程相關路綫，詳見【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色


首批逾 55,000份限量獎賞詳情周二（12日）公布，以香港品牌及地道美食為重點主題，涵蓋約 50個獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶及景點，多個折扣更低至 25 折。市民可馬上於Discover Hong Kong 網 站 」（https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-townoffers/hot-summer-deals.html )，登記帳戶，預覽限量獎賞內容，亦可以參閱附件，揀定心水，於周四（7 月 14 日）中午 12 時起，以先到先得形式領取。餘下三批限量獎賞本月底及下月登場。

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「夏日賞賞你」雲集全城約 20 萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞，城中逾 200 個景點及獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。餘下三批限量獎賞將於 7 月28 日、8 月 11 日、25 日（星期四）中午 12 時推出。電子平台同時搜羅由逾 100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

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是次推出的獎賞零售、餐飲、主題樂園及景點，如市民可以7折購買海洋公園門票、以25元購小童長者昂坪360來回纜車票。零售方面，日本城凡單一消費滿100元，即減75元。餐飲方面，市民可以271元享用「牛角」原價1,084元的晚市2人海鮮套餐、於金記冰室於晚市惠顧任可食品滿100元可減20元。

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記者：陳詠妍

 

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