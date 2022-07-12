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【職場人材】Tesla被裁員工成搶手貨 有457人一失業即搵到新工

理財智慧 19:37 2022/07/12

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Tesla在上個月經歷一波大裁員，有外國調查發現，大部分被裁員工成為職場搶手貨，一失業已經收到其他大企業所提供的職位，根據Linkedin資料比對結果顯示，從大裁員離開Tesla的員工中，有457人已經找到新工作，其中最多人去的公司就是同為電動車公司的Rivian。

【文娛藝術】故宮博物館8月門票今日開售 逾137,000萬張門票發售 8月3日起展出第二期國寶級書畫【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

據了解，共有56位前特斯拉員工加入Rivian，有34人則選擇加入了一家電動車新創公司Lucid Motor。緊隨其後的是與電動車產業無關的Apple跟Amazon，分別吸納了51名前Tesla員工，此外，Google搶到了29位，Meta25位，微軟則僱用了23位。值得一提的是，有10位員工雖然離開了Tesla，但卻加入了SpaceX，換了公司卻沒有換老闆。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

有人力資源專家表示，大部分被裁員工並不是因為他們的工作表現不佳，而是因為公司在經歷快速成長之後，必須做出的結構調整，所以才有裁員潮，而這些被裁員工才對於其他公司來說，可能正好是重要的拼圖。

【房屋計劃】過渡性房屋「業成6號」今起接受申請 預料今年11月入伙【下一頁

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記者：鄭日棱

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Tesla SpaceX 裁員 人力資源

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