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中小企6月業務收益指數回軟　仍遠比第一季為佳

理財智慧 19:58 2022/07/12

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政府統計處今日（12日）發表6月份中小企業務狀況按月統計調查結果，現時動向指數從48.6下跌至46.3，未來一個月的業務收益展望動向指數為50.1。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在二零二二年六月較上月有不同程度的下跌，特別是飲食業（從58.4下跌至50.0）及零售業（從49.4下跌至43.4）。

【兼職筍工】統計處招聘訪問員 時薪111元 中學畢業可申請【見下頁

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政府發言人表示，中小企整體營商氣氛在6月回軟，於零售及飲食業尤其明顯，但仍然遠比第一季時為佳。中小企對未來一個月營商情況的預期也輕微轉弱，但仍維持在擴張區間。整體就業情況大致平穩。

發言人續指，環球經濟前景轉差將進一步壓抑外向型行業的氣氛，而本地營商環境則視乎本地疫情。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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撰文 : 陳楚琨

經濟 疫情 指數 政府統計處 零售 香港 行業

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