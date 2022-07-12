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【有相睇】何文田皓畋樓王　放盤半年賣不出　業主劈價1200萬蝕讓求售

股樓投資 19:42 2022/07/12

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新盤接連登場，而且開價吸引，搶走不少二手客源，業主往往只能劈價賣樓，個別豪宅業主更以「蝕本價」出售樓王單位。 

香港置業鄭桂鈺說，何文田皓畋7座高層A室，實用面積1,477平方呎，三房間隔，連767平方呎平台，屬發展商當年示範單位之一，業主於今年初連車位放盤，叫價8,800萬元，但無人承接，所以接連減價，目前叫價調低至7,600萬元，實用呎價約51,456元。 

    點擊圖片放大
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據悉，業主於2018年10月透過招標形式以8,800萬元連車位買入上址，成交呎價高達59,580元，不論成交價或呎價俱創項目新高，而最新叫價已較當年購入價低1,200萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 香港置業 皓畋

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