【MPF】積金局：積金易平台App明年第二季開放市民使用　整合帳戶、轉移計劃最快一個多星期完成

積金易平台系統正於開發階段。積金局對外事務主管何富豪表示，平台將於2023年第2季開放市民使用，屆時市民可下載及使用平台App，該季同時開始陸續從13家強積金受託人轉移成員帳戶資料，料首批會有5家受託人率先完成轉移資料，而2025年第2季料全部受託人完成轉移成員帳戶資料。何又指，成員以往轉移強積金計劃需時兩至三周，而在積金易平台整合帳戶、轉移強積金計劃申請，均最快可一個多星期內完成。

首批5個先完成轉移資料的受託人分別是萬通信託、交通銀行信託、中國人壽信託、加皇信託及東亞銀行信託，意味該5家強積金成員最快2023年第2季，可使用平台App管理強積金。何指，較小型的受託人會先完成轉移，大型的受託人會較晚完成。

僱員可用平台App整合帳戶

何稱，以往市民轉工後，強積金受託人經常不同，導致帳戶繁多，積金易平台透過手機應用程式為僱員提供整合帳戶，僱員要進行身份認證程序，提供個人資料，並完成註冊，平台會以其身份證自動登錄以往至今所有個人帳戶及供款帳，他們可以一次性查看自己所有強積金戶口，而無需以往逐一到不同受託人網頁登入、填表、擔心簽名不正確等問題。註冊後，僱員選擇強積金計劃，再進行身份認證後，可選擇基金投資組合及佔比，平台亦會顯示不同組合的風險程度供用戶參考。

他又表示，僱員戶口設有轉移強積金戶口功能，只需揀選轉出項目和轉入項目，然後確認便可提交申請，無需簽名或填表。

積金易亦提供僱主專用介面，僱主可先選擇計劃，後填妥僱員資料，再設定強積金計劃，為僱員登記強積金戶口。平台亦會就僱主所填寫的相關收入自動計算不同僱員每月供款，及在供款限期前提醒僱主。僱主可以線上或線下方式供款，包括支票方式。

何重申平台在正式運作後的首兩年，料能減輕30%行政費用，平台10年間可以為計劃成員節省300至400億元。

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記者：張巧怡

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