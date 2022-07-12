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【文娛藝術】故宮博物館8月門票今日開售 逾137,000萬張門票發售 8月3日起展出第二期國寶級書畫

理財智慧 06:22 2022/07/12

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香港故宮文化博物館於今日（12日）10時起，開放整個8月份各類型門票供訪客購買或預約星期三的免費門票，發售逾 137,000 張門票。

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門票發售及預約按照原有方式，大部分門票（包括所有星期三的免費門票）會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台預約或購買門票。其餘門票則可經香港故宮的三個票務夥伴 Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購買。至於9月份的各類型門票則將於8月上旬開放預約或訂購，詳情容後公布。

香港故宮於開幕首星期（7月3至10日）共接待近35,000名訪客，入場安排暢順。自6月14日開售7月份門票至今，已售出或預訂的各類型門票近14萬張，佔首月可供預訂的門票約九成七。由於公眾反應熱烈，香港故宮宣布調整 8 月份的售票安排，由原先只於網上購票平台開放 8 月首個星期門票，改為於今日起，開放整個 8 月份的各類型門票供公眾購買或預約免費門票。

香港故宮亦誠邀公眾參加「香港故宮之友」會籍計劃，計劃提供多項禮遇，包括全年免費參觀專題展覽及特別展覽、優先入場、折扣優惠和專屬參觀時段等。計劃申請詳情將於7月下旬公布。

 

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責任編輯：羅浩濂

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