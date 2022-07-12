▲ 【小米1810】小米「二當家」林斌重組持股 連續四年更改持股結構

小米 （01810） 聯合創辦人兼副董事長林斌再度出手重組旗下小米持股。此前林斌透過「林斌2021信託」及直接持有「Apex Star LLC」，藉此控制小米4.58億A股及16.97億B股。另外林斌也透過家族信託持有部分小米B股。

聯交所披露，上周三（6日）林斌將「林斌2021信託」手上的50.8% 「Apex Star LLC」 A股更改為直接持有，同時也將48.1%「Apex Star LLC」B股改為直接持有。簡單來說，「Apex Star LLC」 A股將負責持有林斌手上A股，而「Apex Star LLC」 B股則對應林斌手上大部分小米B股。

今次調倉生效後，林斌直接持有「Apex Star LLC」 的55.82%A股權益，並透過「林斌2021信託」持有餘下44.18%。此外，林斌直接持有「Apex Star LLC」的53.11%B股權益，並透過「林斌2021信託」持有餘下46.89%。

值得留意是，林斌幾乎每年也會重組持股方式，去年3月及4月，林斌才分別將95%「Apex Star LLC」B股及A股轉入「林斌2021信託」，事隔逾一年，林斌再出手更改持股方式。

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編輯：李哲毅