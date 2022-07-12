美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 股市 19:18 2022/07/12 分享： 分享： 美國CPI周三出爐，加上美股業績期序幕，資金先湧入美債避險，美滙指數撲109，道指跌164點，道指期貨續跌逾200點，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，因經濟衰退風險增，不宜博通脹見頂作美股入市訊號，短線要關注經濟衰退，美股寧可造淡，標指現水平造淡抵博。足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 今日 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 今日 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 你可能感興趣 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 今日 18:32 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 今日 17:47 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 16:35 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 最新專欄文章 更多 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 今日 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 今日 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 見頂 美滙 經濟衰退 期貨 通脹 CPI 美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數