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美國CPI即將出爐　美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博

股市 19:18 2022/07/12

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美國CPI周三出爐，加上美股業績期序幕，資金先湧入美債避險，美滙指數撲109，道指跌164點，道指期貨續跌逾200點，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，因經濟衰退風險增，不宜博通脹見頂作美股入市訊號，短線要關注經濟衰退，美股寧可造淡，標指現水平造淡抵博。足本分析→【按此

*環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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