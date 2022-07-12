【加密貨幣】FSB擬於10月G20峰會　提出全球加密貨幣監管法例

由於近期加密貨幣市場波動，對整體金融市場造成影響，國際金融監管機構金融穩定委員會（Financial Stability Board，FBS）表示，將於10月向20國集團（G20）提出草擬針對加密貨幣的監管法例。

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綜合外媒報道，FSB於昨（11日）發表聲明表示，加密資產包括穩定幣，正在快速發展。近期加密資產市場的動盪，凸顯了相關產業的波動大且結構性漏洞。加上，加密資產市場與傳統金融體系的關聯性日漸增強，應盡快作出監管。

FSB計畫於10月G20峰會上，向財長和央行行長提出監管加密貨幣的建議，透過監管組織的監督控制相關交易及投資所帶來的風險。

該組織又補充，加密貨幣具有與傳統金融資產相同的經濟功能，要建設有效的加密貨幣監管框架，必須確保加密資產活動，與可構成類近風險的傳統金融活動，兩者的監管和約束相同。同時，亦要考慮加密資產背後所使用的技術，為市場或為該加密資產所帶來的潛在利益，從以制定出相應且合適的監管法例。

業界反應不一 法例成效成迷

FSB相關的法例建議，引起了加密資產生態圈中的熱烈討論。DappRadar的高級區塊鏈分析師Pedro Herrera表示，對加密世界進街監管與其加密自由和去中心化的基本原則不一致。雖然法例不能保證完全遏止欺詐行為，但確實可以阻止部分不法之徒，利用加密世界行騙。立法是好是壞，仍有待FSB交代更多詳細資訊才能判斷。

Bitcoin.com的法律顧問Joseph Collement對FSB提出的法例建議，是否可對行業產生任何正面影響存有疑慮。他認為，措施來的太遲，對整體加密資產行業提不起作用。

加密貨幣交易所ByBit通訊主管 Igneus Terrenus則表示，很樂意看到愈來愈多的政策制定者和監管機構了解到加密貨幣的存在和影響。他認為相關法例，可幫助增長急速和多變的加密資產行業，在未來幾十年健康地發展。

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責任編輯：殷凱怡

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