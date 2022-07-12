▲ 【中電0002】中電將Apraava Energy一成股權售予CDPQ 料錄一次性虧損約9.8億元

中電控股 （00002） 公布，旗下中電集團將Apraava Energy（前稱中電印度）10%股權予大魁北克儲蓄投資集團（CDPQ），總代價66億盧比的等值美元，折算約6.53億港元，完成後雙方在Apraava Energy的持股均為50%。

中電預期，交易將錄得未經審計的一次性虧損約9.8億元，將反映在上半年未經審計綜合帳目內，為中電在Appraava Energy投資當中的相關外匯及對沖儲備全數變現所致。

CDPQ於2018年成為Apraava Energy策略股東

Apraava Energy將不再是中電附屬公司，其財務業績不再合併入中電綜合財務報表內，而是採用權益法作為合營企業列賬。中電將按其持股份額攤佔Apraava Energy的業績和淨資產。

CDPQ於2018年購入Apraava Energy 40%股權，成為其策略性股東，其後praava Energy成功取得多項能源轉型相關的投資項目。

中電：雙方尋求合作支持印度能源轉型

中電首席執行官藍凌志指，是次交易印證中電與CDPQ自2018年合作的成果，並反映雙方一致的策略及承諾，希望尋求零碳基礎設施項目的投資機會，以支持印度的能源轉型。

CDPQ執行副總裁及基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot表示，自CDPQ差不多四年前投資Apraava Energy以來，一直與中電共同努力，把Apraava轉型為真正的可持續發展領導者，按明確計劃加強發展可再生能源。

中電近年經營海外業務未如理想，中電早前已公布，鑑於澳洲甚具挑戰和極端的能源巿場狀況，今年首5個月未經審計綜合管理賬目，EnergyAustralia因不利的公平價值變動錄得相關稅後虧損約72億元，導致集團的綜合營運盈利虧損約37億元。

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