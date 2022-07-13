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俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片）

環球社會熱點 09:05 2022/07/13

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俄羅斯與烏克蘭開戰後，與美國關係持續交惡，總統普京揚言只需用4枚核彈摧毀美國東西岸。紐約市的危急應變部門近日突然公布最新宣傳片，教導民眾遇上核彈攻擊後應該如何應對。紐約市以往的夏天宣傳多數關於國慶日注意安全或提防熱浪等。

紐約州禁止於「敏感地方」持槍 涵蓋學校、公共交通 【下一頁】

周一（11日）公布的約1分半宣傳片中，女主持先強調紐約市內或附近發生核武襲擊的可能性非常低，但一旦襲擊發生，希望民眾知道有甚麼措施可以保障安全。女主持呼籲民眾緊記三大要點，

「回到室內﹑留在室內﹑留意新消息」
（get inside, stay inside and stay tuned to broadcasts）

主持提醒民眾不要外出，除非獲官方通報指外面已安全。核武襲擊過後外出的民眾需要立刻清潔，除下所有衣服及袋，讓身體遠離放射性塵埃。如果家中有地庫，主持亦鼓勵民眾入內避難。

    點擊圖片放大
    +2

民調指8成半美國人認為國家行錯方向 8成人感經濟差 【下一頁】

俄羅斯與美國在俄烏戰爭後更加惡劣，俄方早前宣布成功研發薩爾馬特二型（Sarmat 2）導彈，總統普京（Vladimir Putin）宣稱能夠突破所有導彈防禦。俄羅斯官媒亦有發放宣傳片，揚言普京用4枚導彈足以摧毀美國東岸及西岸。

危急應變部部長Zach Iscol表示，部門擁有多重免費資源在緊急情況下幫助市民，包括應對突如其來的事件，並強調現階段未有任何重大威脅。副部長Christina Farrell表明，此時發出新宣傳片並非與任何威脅有關。

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責任編輯：吳漢培

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