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【美股焦點】摩根士丹利：美元強勢成企業盈利阻力　抑股市反彈

環球政經 18:58 2022/07/12

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美元指數突破108水平，創20年高，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，美元強勢和高通脹將成為美國企業未來盈利的強大阻力，並將抑制股市近期的反彈。

Michael Wilson稱，美元走強將對許多大型跨國公司的盈利構成巨大阻力。Michael Wilson在報告中指，公司正與成本膨脹、庫存增加以及需求放緩所帶來的利潤壓力作鬥爭。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

摩根士丹利表示，ICE美元指數上漲16%，意味著標準普爾500指數的企業每股收益下降約8%。這將加劇美國消費者需求減少的情況。 

該行表示，美元走強只是預測企業盈利在未來幾個財報季下降的其中一個原因，並相信最近股市反彈可能很快就會完結。 隨著聯儲局繼續加息，美元有望繼續走強。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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