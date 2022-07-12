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【公關大娜移@iM網欄】危機當前回應要及時 緊貼民情儲備公關資本

名人薈萃 20:08 2022/07/12

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近日香港鬧哄哄，先有珍寶海鮮舫離奇在公海翻沉，後有中電在元朗的電纜橋無故起火，令屯門、元朗、天水圍一帶出現大規模停電，幸好兩宗事件也沒有帶來人命傷亡。 有50年歷史、是港人集體回憶的珍寶海鮮舫早前跟港人道別，遠赴神秘的他鄉，卻忽然傳來惡耗，船隻在水深1,000米的公海沉沒，道別成永別，令港人揪心。由於事出突然，加上人證物證俱無，不禁引來諸多揣測。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

唧牙膏方式的回應

船東似乎低估了市民的智慧和港人對海鮮舫的感情，事發後保持緘默，但事件不斷發酵，全城喊打，有關當局亦高調介入，聲稱要徹查事件。由於輿論普遍認為事有蹺蹊，加上船東沒有第一時間交待事件細節，反而以公關大忌的「唧牙膏」方式回應傳媒，一時說沉沒，一時說飄浮海面，天天見報，想降溫也不行，這樣拖拖拉拉，是有難言之穩嗎？船東已錯過了最佳時機，縱是公關高手也難打救！

香港仔珍寶海鮮舫廚房船入水傾側。

順勢轉移新聞焦點

另一宗是新界西北大停電事件。小時候家裏停電，窗外大廈也是漆黑一片覺得很有趣，又可以乘機點蠟燭，提着蠟燭四處跑⋯⋯因其時家住唐樓，電器用品又不多，影響有限。但時移世易，現今的住宅大廈動輒樓高五丶六十層，遇上大停電電梯壞了，市民放工後也別無選擇，只好拖着疲累身軀爬樓梯回家，更不堪的是，老弱傷殘，尤其是以輪椅代步者如何出入？食肆生意沒了，食材變壞成雙重損失；醫療器材停罷更是關乎人命！

幸好中電底子厚，形象佳，電力又是市民不可或缺的，加上回歸前夕新班子上任，新聞焦點也容易轉移，事情也慢慢平息和淡化了。

元朗明渠燒電纜引致多區停電

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

說到底，現今社會無論大小企業也不得不緊貼民情，就是俗語說「貼地」，一但遇上危機才能精準應對。不要看輕一句說話、一個表情，甚至一身穿戴（例如明明是喪事卻穿得花枝招展），在天怒人怨之際，稍一不慎便如火上澆油。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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