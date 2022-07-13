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碧咸二仔與女友異地戀剛滿3年 IG刪合照洩分手證據

環球社會熱點 08:35 2022/07/13

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn於4月封盤，但二仔Romeo最近卻變回單身。英媒報道指，19歲Romeo因專注在美國發展足球事業，與身在英國的模特兒聚少離多，3年戀情正式結終。Romeo已從Instagtam刪除兩人合照。

Johnny Depp再甩官司 5年前襲擊案達成和解 【下一頁】

碧咸（David Beckham）二仔Romeo與英國模特兒Mia Regan5月初才在Instagram放閃，慶祝3周年紀念日，但最近卻正式分手。英媒引述消息人士指出，Romeo現時在碧咸有份投資的邁阿密國際二隊（Inter Miami II ）受訓，擔任中場球員，與身在倫敦的Mia長期異地戀。

消息人士稱，二人因聚少離多，加上希望專注發展個人事業，決定和平分手。Mia會繼續擔任模特兒，如常與Romeo母親維多利亞（Victoria Beckham）合作；至於Romeo則留在邁阿密投身足球事業。雙方往後會繼續支持大家工作，Mia最近亦發文讚揚Romeo球隊表現。

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特朗普唔認老 「人生從80歲開始」 【下一頁】

經常在IG放閃的Romeo周一（11日）被網友發現已悄悄刪除所有Mia的相片，但他未有透露分訊，如常發布限時動態。Mia則如常在IG保留二人昔日甜蜜合照。

據悉，兩人出席Brooklyn婚禮後曾討論未來，Mia甚至提出希望有大家庭，在英國舉行低調婚禮。但雙方目前以事業為重，Romeo最終亦未跟隨哥哥及父親步伐早婚。

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責任編輯：郭麗明

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