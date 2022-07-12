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【歐元走勢】歐元兌美元曾觸1算、期權交易押注歐元再跌5%　高盛：不排除歐央行會採取政策應對歐元貶值

宏觀解讀 18:33 2022/07/12

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【歐元走勢】歐元兌美元險守1算、期權交易押注歐元再跌5%　高盛：不排除歐央行會採取政策應對歐元貶值

歐元兌美元匯率於香港時間下午5時多，一度觸及「1算」，是2002年12月以來低位。高盛認為，傳統來說，歐元區經濟預期每降1個百分點，歐元兌美元就會跌2%，這大致與該行經濟師下調歐元區經濟預測相若，而且市場預計區內會出現較嚴重的經濟衰退，該行估計，若俄氣中斷，歐元兌美元會再跌5%。

歐元貶值會進一步推高進口價格

不過，高盛稱，現時歐元走勢某程度超出了該行的基本預測，基於歐元貶值會進一步推高進口價格，不排除歐洲央行最終會採取更強而有力的政策，以應對歐元更大幅度貶值。

俄羅斯早前切斷北溪一號天然氣供應，以進行十日維修。高盛預期，當俄氣於7月底部分恢復後，預期可推高歐元約0.5%至1%。

花旗料歐元回落至0.95

市場愈益憂慮歐洲央行難以遏抑通脹或阻止經濟衰退，加上俄烏戰爭導致商品價格上升，而擔心俄氣被中斷，亦導致歐元受壓。據彭博資料顯示，期權交易員現時押注歐元兌美元會再跌5%，意味歐元將失守1算。

花旗分析師Tom Fitzpatrick表示，預期歐元兌美元會回落至0.95水平。德銀外匯研究部主管George Saravelos稱，歐元很大可能失守1算，而且跌至0.95也不是不合理，即使俄氣恢復，預期風險溢價仍然存在。

俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應【下一頁】

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