跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 股市 18:32 2022/07/12 分享： 分享： 港股跌穿兩萬一，資金買收息股股防守，跌市下收息股相對靠穩，中聯通 （00762） 可考慮現價吸納收息？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，中聯通現價可考慮吸納，現價息率僅6厘水平，可等3.68或3.65元，息率高於7厘才吸納。足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 今日 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 今日 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 你可能感興趣 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 今日 17:47 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 16:35 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 14:38 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 最新專欄文章 更多 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 今日 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 阿里巴巴9988股價急插逾半成 低位吸納上望多少？ 今日 阿里巴巴9988股價急插逾半成 低位吸納上望多少？ 低吸 中資電訊股 中國聯通（00762） 收息產品 買入 投資推介 港股 收息股