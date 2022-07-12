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跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘

股市 18:32 2022/07/12

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港股跌穿兩萬一，資金買收息股股防守，跌市下收息股相對靠穩，中聯通 （00762） 可考慮現價吸納收息？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，中聯通現價可考慮吸納，現價息率僅6厘水平，可等3.68或3.65元，息率高於7厘才吸納。足本分析→【按此

*環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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