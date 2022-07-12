▲ 【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息 巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）2.25億股比亞迪 （01211） H股存入聯交所中央結算系統（CCASS），引起外界關注巴菲特部署減持。比亞迪其後指，大股東減持須以股東權益申報，目前未收到消息。湊巧地，巴菲特曾「善用」香港權益披露制度，令其2007年減持中石油 （00857） 時披露遠較一般「T+2」延遲。

巴菲特在2007年7月起至9月持續7次申報減持，將中石油持股由11.05%減至低於5%的披露界綫為止，並於10月證實清倉中石油。

不過，巴菲特當年7月27日首次申報於同月12日減持中石油，遠較當時須在增減持後三日通報規定為遲，巴菲特其後多次減持都在交易後近半個月才完成披露，引來投資界批評延遲申報。

港交所 （00388） 其後解釋，巴菲特旗下巴郡通過平郵方式申報，並沒有違反規定。

有關做法被視為有違權益披露制度提高透明度原意，事隔10年，證監會於2017年7月更新指引，才實施強制性電子送交存檔，不再專人送遞、郵寄、傳真或以電子郵件方式提交，變相堵塞「平郵」漏洞。

換言之，巴菲特最終是否沽貨比亞迪，不再需要再等半個月才得知。

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