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愉景新城高層3房900萬元沽 換樓客以低市價約2%承接

股樓投資 18:30 2022/07/12

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受加息和經濟不明朗的因素影響下，業主議價空間增加，部份放盤稍低於市價便即獲承接。中原地產張志豪表示，荃灣愉景新城4座高層D室，實用面積590平方呎，三房間隔，原叫價930萬元，議價後共減30萬元，以900萬元沽出，實用呎價15,254元。與同類單位市價約920萬元相比，是次造價低約2%。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

張志豪指，買家為換樓客，鍾情單位景致開揚，向東南，享內園及市景，加上樓價吸引，考慮不久便拍板承接。資料顯示，原業主於2019年2月以838萬元買入單位，持貨3年沽出，帳面獲利62萬元，單位期內升值7.4%。

一個月HIBOR兩連跌　實際供樓利率2.04厘【下一頁

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愉景新城發展商為香港興業和新世界，由1997年4月開始入伙，共有3期，12座，提供3,360個單位，實用面積由470平方呎至682平方呎。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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責任編輯：陸盈希

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買入 愉景新城 Discovery Park 荃灣 放盤

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