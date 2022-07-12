愉景新城高層3房900萬元沽 換樓客以低市價約2%承接

受加息和經濟不明朗的因素影響下，業主議價空間增加，部份放盤稍低於市價便即獲承接。中原地產張志豪表示，荃灣愉景新城4座高層D室，實用面積590平方呎，三房間隔，原叫價930萬元，議價後共減30萬元，以900萬元沽出，實用呎價15,254元。與同類單位市價約920萬元相比，是次造價低約2%。

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張志豪指，買家為換樓客，鍾情單位景致開揚，向東南，享內園及市景，加上樓價吸引，考慮不久便拍板承接。資料顯示，原業主於2019年2月以838萬元買入單位，持貨3年沽出，帳面獲利62萬元，單位期內升值7.4%。

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愉景新城發展商為香港興業和新世界，由1997年4月開始入伙，共有3期，12座，提供3,360個單位，實用面積由470平方呎至682平方呎。

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責任編輯：陸盈希