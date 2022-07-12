新寶城連平台三房2個月共減85萬元 租客由租轉買 終以765萬承接

受加息影響，二手市場交投緩慢。美聯物業劉卓豪表示，將軍澳新寶城3座低層連平台，實用面積561方呎，連150呎平台，三房間隔。據悉，單位今年5月份放盤，叫價850萬，先後再降價至820萬、805萬、785萬，最終以765萬元成交，累積共減85萬，現折合實用呎價約13,636元。

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資料顯示，原業主於2013年12月以約550萬元承接，是次轉手帳面獲利約215萬元，升值近4成。劉卓豪指，單位內櫳企理，因而吸引同區租客「租轉買」承接。

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談到近期市況，劉卓豪指，全將軍澳區包括居屋暫錄約53宗私樓成交，較6月同期約60宗，減少約12%。他補充，多個新盤登場，二手受壓，將軍澳區交投減慢，除買賣外，租賃情況亦見下跌，7月至今將軍澳區包括居屋暫錄約264宗租務成交，較上月同期約302宗，下跌12.6%。

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責任編輯：陸盈希