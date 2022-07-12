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新寶城連平台三房2個月共減85萬元 租客由租轉買 終以765萬承接

股樓投資 18:30 2022/07/12

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受加息影響，二手市場交投緩慢。美聯物業劉卓豪表示，將軍澳新寶城3座低層連平台，實用面積561方呎，連150呎平台，三房間隔。據悉，單位今年5月份放盤，叫價850萬，先後再降價至820萬、805萬、785萬，最終以765萬元成交，累積共減85萬，現折合實用呎價約13,636元。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

資料顯示，原業主於2013年12月以約550萬元承接，是次轉手帳面獲利約215萬元，升值近4成。劉卓豪指，單位內櫳企理，因而吸引同區租客「租轉買」承接。

【有相睇】受加息陰霾影響　太古城兩房則王再跌穿1000萬　首期99萬可上車【下一頁

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談到近期市況，劉卓豪指，全將軍澳區包括居屋暫錄約53宗私樓成交，較6月同期約60宗，減少約12%。他補充，多個新盤登場，二手受壓，將軍澳區交投減慢，除買賣外，租賃情況亦見下跌，7月至今將軍澳區包括居屋暫錄約264宗租務成交，較上月同期約302宗，下跌12.6%。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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責任編輯：陸盈希

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新寶城 將軍澳 加息 放盤 二手市場

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愉景新城高層3房900萬元沽 換樓客以低市價約2%承接

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留學生託親戚代睇樓 15,000元月租翰林峰220平方呎開放式戶
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