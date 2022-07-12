【京東 9618】 大行陸續發表京東次季業績預測 摩通料收入增長4% 相信下半年業績表現更好

科網股近期表現反覆，京東集團（09618）股價亦連跌6日，周二（12日）創一個月低位，累計跌幅逾一成。京東將於8月23日公布季績，大行陸續發表報告預測其次季業績表現，普遍預期收入有低單位數增長。

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摩通預期，京東第二季收入將按年增長4%，至約2,640億元人民幣，經調整淨利潤預期達48.2億元人民幣，並重申予其「中性」投資評級，目標價則上調至255元。該行相信，京東下半年收入增長將有改善，預測按年增長13%，並預期下半年調整後利潤及利潤率按年升幅將勝過第二季表現。新業務方面，該行預期未來幾季虧損將按年減少約10至20億元人民幣，足以抵銷京東零售期內受疫情封控的影響。

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瑞信預期，京東第二季收入將按年增長3.3%，至2,620億元人民幣，非通用準則淨利潤預期達47億元人民幣，毛利率則按年持平，並維持予其目標價359元。該行預計，新業務虧損將在未來幾個季度收窄，因京東一直專注於投資回報率，所以外賣業務方面的試行不會顯著拖累其利潤。

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記者：郭秀慧