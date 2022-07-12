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留學生託親戚代睇樓 15,000元月租翰林峰220平方呎開放式戶

股樓投資 18:30 2022/07/12

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臨近開學旺季，不少外地生開始物色租盤準備新學年，而近期相關租務成交明顯增多。中原地產柳志明表示，西營盤翰林峰5座高層C室，實用面積220平方呎，屬開放式間隔。業主以15,000元將單位租出，折合平均實用呎租68元。資料顯示，業主於2022年以649.2萬元買入單位，租金回報2.8厘。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

柳志明指，租客為留學生，託親戚代為睇樓後即決定租用單位，鍾情單位鄰近港鐵站，望開揚市景觀。他又稱，區內細單位租盤搶手，6月底開始明顯較多外地留學生來港尋找同類租盤，大多未能親自睇樓，部份由居港親戚代為睇樓，即決定租用單位。

【有相睇】受加息陰霾影響　太古城兩房則王再跌穿1000萬　首期99萬可上車【下一頁

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翰林峰發展商為恒基兆業，由2019年12月開始入伙，共有4座，提供645個單位，實用面積由174平方呎至1,258平方呎。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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責任編輯：陸盈希

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地產 翰林峰 西營盤 物業出租

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