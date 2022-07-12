【職場熱話】畢業兩年狂換20份工作 最長紀錄不過10天 離職原因令人匪夷所思

打工仔通過轉換工作環境以尋求更佳待遇本屬正常之舉，然而一些人力資源顧問亦指出，打工仔假如轉工密度高於頻繁，或會對自己的職場形象產生反效果。近日有台灣網友在Dcard討論區分享，他朋友大學畢業兩年，「在這當中他做了20份工作，但最多就是都沒超過10天」，離職原因更是令一眾網友感到匪夷所思。

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打工仔通過轉換工作環境以尋求更佳待遇本屬正常之舉，然而一些人力資源顧問亦指出，打工仔假如轉工密度高於頻繁，或會對自己的職場形象產生反效果。近日有台灣網友在Dcard討論區分享，他朋友大學畢業兩年，「在這當中他做了20份工作，但最多就是都沒超過10天」，離職原因更是令一眾網友感到匪夷所思。

樓主向其朋友詢問，發現「他不是遲到慣犯、就是屢次頂撞老闆，或者覺得很累，就直接不想去了」。他朋友被解僱後居然還反問： 「搞什麼啊，那些傢伙居然把我開除，他們絕對會後悔。」樓主表示已經不知怎樣評論，並向網友求助目前該怎麼協助他朋友。

有網友認為樓主朋友可以不斷拿到Offer的能力超強，猜想他的口才應該不錯；也有網友表示對找工作感到超困難，分享之前應徵餐廳兼職都曾被拒絕，「很羡慕別人都可以很快找到工作，想做什麼就能去做，不像我是每次都事與願違，覺得心好累。」

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不過另外有網友就反駁：「很多工作只要四肢健全都能做，有工作不是多難的事情」、「其實只要隱瞞工作經驗，空窗期用家裡有OOXX事蓋過去，要一直找到高取代性的工作應該不難」「其實不難，現在其實工作滿缺人的，而且這種剛畢業幾年的很多公司愛，我也有一次面試三間三間全上，就看我要去哪間」。

正所謂「有錢就是任性」，一眾網友推斷事主家裡應該有點錢。「說不定人家富二代 ，才能有這種脾氣」、「那也表示他家裡照顧得很好，完全不需要你來擔心」、「我朋友也是這樣耶，不過他才19歲（沒念大學），爸媽都是醫生」、「投胎有正確的話就沒差啊，繼承幾間房子每天收租」、「你朋友可能家境不錯嘛？ 或是有過人的賺錢能力累積資產，所以看到不順眼的事情都會有自己的想法，有底氣的人往往不會讓自己太委屈。」

然而，為數不少的網友對樓主朋友的行為顯然不敢恭維。「能勸就勸，勸不動就算了，等他履歷越來越難找工作自己就會後悔了」、「我朋友如果有這種態度，我一定不敢介紹好工作。我才不想給那些認真對待工作的人添麻煩」、「真的沒救，等到中年後就沒有那麼容易找這些短工」、「我也一個朋友這樣，快30了每份工作最長不到半年，還一堆債，整天手遊抽卡買動漫公仔，快沒救了。」

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責任編輯：嚴浩文