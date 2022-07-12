【理財熱話】打工仔早年慳家成性 如今收入豐厚依然不捨得自我消費 感嘆一生都放不下窮人個性

近年反消費主義蔚為風潮，不少人都會選擇過著低物慾的生活，通過控制自己的慾望、認清自己真正的需要，以擺脫物質的束縛。不過，有打工仔近日在Discuss討論區分享，稱自己自少已不大花錢在飲食和衣著上，購物多數通過淘寶解決，沒用的東西不捨得丟棄，至今仍無法改變這個習慣。樓主透露即使自己當今收入已今非昔比，是香港人正常人中位數收入以上，但仍不捨得花錢在自己身上，言語之間暗示「這種窮人個性會跟足自己一世」。

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樓主回憶以前最窮困的日子，一個月的收入只有兩至三千元，「黐屋企白食白住，不用畀家用，日日打機，來來去起都是打那幾隻遊戲……無限Loop樂此不疲。」樓主至今投入全職工作數年，「都算是香港人正常人中位數收入以上，基本上已經沒甚經濟壓力，但消費行為都是跟以前廢青那時候一樣，生活質素沒有很大改變，由一個月三千去到現在一個月三萬，生活都是這樣過。」

樓主進一步剖析這份慳錢心態：「錢雖然不是非常重要，但窮，絕對是相當難受，買什麼都想格價，吃什麼都要深思是否抵吃，貴些的東西都不敢買，甚至會令到一個人的性格異常寒酸，金錢上有少少吃虧都好難受，例如埋單夾錢，零頭如果由自己畀就會覺得心如刀割」。

樓主直言這種寒酸性格早已放下，現在很多時都會主動請客，在金錢上不再計較，而是比較在意人際關係。「付出一點金錢與人打好關係，對以後自己的道路都會順暢得多。換個角度思考，就會覺得這些錢好值得畀，是另一種的划算。」可是，樓主懂得對他人好，卻仍然無法對自己好：「但如果要我自己買貴價品給自己享用，我就做不到。不會買潮牌衫、不吃貴價美食，這種窮人個性可能會跟一世。」

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多位網友均認同樓主的節儉心態：「千金難買少年窮！保持著這種居安思危心態，將來你身家過億，對你都是好的。」「慳自己不慳自己屋企人，這個我都是，不覺得有什麼問題。」「應花則花，覺得用得開心就好。」

有網友亦分享了類似的成長過程：「正常喎，我都是這樣，以前1,500元一對鞋、1,000元一條褲，現在你叫我買這樣貴，真是殺死我好過，現在買件衫都不會超過200元。」另一位網友就提議將多餘錢用作投資：「有剩就儲收息股，我什麼都沒興趣買，只是喜歡買收息股，只買不賣。」

有網友亦安慰樓主，不用太擔心真的會被窮人思維定型：「因為你知道窮的滋味，知道錢的重要，當你的儲蓄和資產愈來愈多，你的消費習慣就會慢慢改變。」

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近期高通脹來勢洶洶，有網友就表示扣除租金或供樓款項，三萬元月薪其實只是剛好夠用。「你覺得自己可以吃什麼都可以？意思是100蚊吃一個茶記無所謂，但去到一間似樣少少的餐廳，埋單每人接近一千你都吃不起，不要這麼快便滿足。當你沒事沒幹行入酒店High Tea覺得好平常，不想行入茶記吃『下欄嘢』，就真是改變到窮人思維。」

有看透世事的網友就這樣開導樓主：「不跟別人潮流，找尋一個合適自己階層的生活方式，這個城市有不同階層的人，不要做暴發戶，也不要做守財奴，做一個有餘力的智慧人。」

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責任編輯：嚴浩文