仲量聯行：今次加息期與上次不同　料中小型住宅今年至少跌5％

近期二手樓市交投氣氛轉差，代理透露原因是買家憂慮加息，打算靜觀其變。仲量聯行香港主席曾煥平說，未來數月按揭息率將繼續上升，加上有逾20,000伙新盤獲批預售樓花同意書，料對樓市有影響，以致中小型住宅價格全年跌5%至10%，而豪宅價格則跌最多5%

參考上一個加息周期，美國加息之初，香港樓價曾見明顯調整，但很快由跌轉升。曾煥平說，今次情況與過往不同，歐美都有加息壓力，加上環球通脹及目前經濟環境，預計未來一至兩年利率維持相對高水平。他提醒，目前不少新盤買家因要承造高成數按揭，以建築期付款辦法入市，一至兩年後才向銀行承造按揭，只要期間利率持續上升，屆時或未必通過壓力測試，而供樓負擔亦比原初想像時高，故建議買家入市前要小心。

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他續說，據土木工程署的土木工程指數顯示，建築成本於去年增加10.8%後，今年第一季度再升3.2%，料在建築成本激增和利率上升影響下，發展商在競投土地將較以往更保守，以維持總發展成本和現有的利潤率。

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