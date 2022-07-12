  • 33°C
香港時間 : 2022712日 (二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

仲量聯行：今次加息期與上次不同　料中小型住宅今年至少跌5％

股樓投資 18:11 2022/07/12

分享：

分享：

近期二手樓市交投氣氛轉差，代理透露原因是買家憂慮加息，打算靜觀其變。仲量聯行香港主席曾煥平說，未來數月按揭息率將繼續上升，加上有逾20,000伙新盤獲批預售樓花同意書，料對樓市有影響，以致中小型住宅價格全年跌5%至10%，而豪宅價格則跌最多5% 

參考上一個加息周期，美國加息之初，香港樓價曾見明顯調整，但很快由跌轉升。曾煥平說，今次情況與過往不同，歐美都有加息壓力，加上環球通脹及目前經濟環境，預計未來一至兩年利率維持相對高水平。他提醒，目前不少新盤買家因要承造高成數按揭，以建築期付款辦法入市，一至兩年後才向銀行承造按揭，只要期間利率持續上升，屆時或未必通過壓力測試，而供樓負擔亦比原初想像時高，故建議買家入市前要小心。 

延伸閱讀 【有相睇】鑽石山靚裝居屋放盤半年　減價100萬沽　原業主兩年前豪花60萬翻新【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

他續說，據土木工程署的土木工程指數顯示，建築成本於去年增加10.8%後，今年第一季度再升3.2%，料在建築成本激增和利率上升影響下，發展商在競投土地將較以往更保守，以維持總發展成本和現有的利潤率。 

同場加映【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

同場加映【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 仲量聯行 豪宅 通脹 加息

上一篇文章

【京東 9618】 大行陸續發表京東次季業績預測 摩通料收入增長4% 相信下半年業績表現更好

下一篇文章

【經濟衰退】「債王」格羅斯：美國步入經濟衰退機會大　一年期國債具吸引力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為
【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為
【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動
【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股
【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款