【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？

串流影音平台競爭加劇，巨頭之一的Netflix屢似傳出訂閱用戶人數下降。早前人氣影集《Stranger Things 4》開播，為Netflix帶來超過10億小時的觀看時間。Netflix亦乘勝追擊，與《Stranger Things》創作人合作推出外傳。

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《Stranger Things》開播以來一直好評如潮，近日推出的第四季更是吸引到各地影迷追看。Netflix早前表示，第四季的觀看時間已超過10億小時，是繼去年韓語劇集《魷魚游戲》之後，觀看時長最長的自家影集。

《Stranger Things》創作人Duffer兄弟於上周宣布，已成立「Upside Down Pictures」製作公司，並正在為Netflix製作更多項目，其中包括《Stranger Things》的外傳，及日本經典漫畫《死亡筆記》真人版。

Duffer兄弟於聲明中又指，如經典電影《ET》等1980年代流行文化，為他們帶來很多啟發，同時亦奠定了《Stranger Things》的基礎。他們打算透過《Stranger Things》外傳，分享他們長大期間「內心勝過憤世嫉俗」的故事。

據外媒《Business Insider》指，從Netflix正籌備《魷魚遊戲》第二季、推出韓國版《紙房子》，以及打算於今年花費170億美元（約1,334億港元）製作及購買節目的行徑可以得知，Netflix仍將其內容視為阻止用戶取消訂閱的最佳方式之一。惟面對其他影音內容收視率持續下降，預料Netflix第二季度將再失去200萬訂閱用戶。

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責任編輯：殷凱怡

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