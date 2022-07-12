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【香港科技探索】HKTV Mall 母企、I.T合建網購平台EESE 突然停運　開業不足8個月即因商業考慮停運（第二版）

股市 18:27 2022/07/12

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【香港科技探索】HKTV Mall 母企、I.T合建網購平台EESE 突然停運　開業不足8個月

香港科技探索 （01137） 旗下網購平台HKTV Mall，及從事技術方案業務的Shoalter聯手支持，並由I.T營運的網上購物平台EESE經營約8個月後突然宣布停運，現時已未能瀏覽EESE網購平台及手機App。

香港科技探索回覆查詢時指，HKTV旗下的Shoalter Technology為EESE平台提供技術支援，基於該公司的商業考慮，EESE平台於周二（12日）下午5時起暫停營運。

EESE去年12月1日才正式開業，EESE今日網站顯示通知指，EESE平台的業務（包括網站及手機應用程式）於7月12日起暫停營運，為所帶來的不便深感抱歉，敬請見諒。

EESE稱，如對生效日期之後的處理事宜有任何疑問，請於2022年7月31日或以前以電郵聯絡顧客服務部（cs@eese.com）查詢，又稱非常感謝顧客對EESE一直以來的支持。

相關文章：

【香港科技探索】HKTVmall 5月訂單總交易額增19%至6.13億　按月跌11%　消費券效應減退

【王維基X沈嘉偉】香港科技探索、I.T聯手合建網購平台EESE　12月1日開業

編輯：李哲毅

（第二版加入HKTV 回覆）

港股 香港科技探索（01137）

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