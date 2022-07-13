【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）

▲ 【香港科技探索】HKTV Mall 母企、I.T合建網購平台EESE 突然停運 開業不足8個月

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 兩年前成立電商技術方案業務的Shoalter，去年宣布和本地時裝集團I.T合作籌建網上購物平台EESE，平台去年12月才正式開業，惟經營未足8個月後，昨日突然宣布停運，最新已未能瀏覽EESE網購平台及手機App。EESE黯然停運，反映本地商人王維基、沈嘉偉嘗試為旗下集團轉型的新挫折。

香港科技探索現跌5.1%，報5.56元，創兩年低。

香港科技探索回覆查詢時指，HKTV旗下的Shoalter Technology為EESE平台提供技術支援，基於該公司的商業考慮，EESE平台於周二（12日）下午5時起暫停營運。

沈嘉偉私有化謀I.T轉型 王維基冀轉而為網購平台賦能 齊遇挫

面對香港旅遊、零售業不景氣，沈嘉偉聯同私募基金CVC於去年4月完成私有化I.T（除牌前編號︰00999）。公司曾解釋離開公開股本市場有利重組轉型，並於兩個月後落實夥拍香港科技探索，成為其電商平台解決方案業務Shoalter首名客戶。

另一方面，香港科技探索副主席兼集團行政總裁王維基曾期望，集團在未來數年逐漸淡出網購平台營運者的角色，轉而為網購平台賦能，Shoalter為轉型計劃一部分。在I.T以外，香港科技探索曾與印尼PT Kalbe簽訂股份認購協議，使用公司的網購平台技術和軟件系統，但去年年底公司決定終止入股，並提供電子商貿系統亦告吹。

EESE稱，如對生效日期之後的處理事宜有任何疑問，請於2022年7月31日或以前以電郵聯絡顧客服務部（cs@eese.com）查詢，又稱非常感謝顧客對EESE一直以來的支持。

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編輯：李哲毅

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