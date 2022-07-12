內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 股市 17:47 2022/07/12 分享： 分享： 內房股低殘，市場憧憬內房7月尾見底回升，亦有分析憂8月出業績走勢更弱，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，內房股壞消息更埋身，好消息待觀察，料內房股走勢偏弱，港股企穩21500點才有望利好。足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 今日 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 阿里巴巴9988股價急插逾半成 低位吸納上望多少？ 今日 阿里巴巴9988股價急插逾半成 低位吸納上望多少？ 你可能感興趣 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 16:35 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 14:38 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 13:52 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 最新專欄文章 更多 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 今日 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 今日 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 今日 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 阿里巴巴9988股價急插逾半成 低位吸納上望多少？ 今日 阿里巴巴9988股價急插逾半成 低位吸納上望多少？ 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 今日 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 宏觀分析 市場動向 財政政策 見底 港股