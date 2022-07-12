香港電訊推eye AI互動機械人攻小朋友教育 料有助提升家居固網寬頻ARPU

在這個講求智能化的年代，小朋友學習也要與時並進。香港電訊（06823）旗下eye智能生活通訊服務今日推出嶄新eye AI機械人，讓幼稚園及小學生可全天候與機械人互動，既可選擇以英語、普通話或廣東話即時對話，提升語言學習能力，小朋友更可投入STEM及編程學習、體感大小肌肉訓練遊戲。eye AI機械人採用月費模式，每月368元，合約期24個，8月30日或之前登記可免3個月月費，可獲贈免費禮品。

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eye AI機械人具備人工智能功能，可提供人臉及物件辨識，以及語音溝通互動。此外，eye AI機械人更配置多個感應點，包括頭、臉頰、手掌以及身體，並可配合不同的肢體動作，增添互動性的樂趣。在語言學習方面，eye AI機械人可提升語言學習能力，小朋友可沉浸在英語及普通話的互動學習環境之中，並以輕鬆互動的方式學習外語。

此外，eye AI機械人現已預載超過共3000本真人發聲英語、普通話及/或廣東話電子書的應用程式以供學生學習。 除了語言學習外，eye AI機械人亦配置STEM及編程學習內容，小朋友可建立指令並控制機械人做出不同的動作，從而建立解難能力、創造力及運算思維。

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HKT Home 董事總經理蔡煒健表示，eye服務推出至今已15年，一直以來迎合家中每位成員的需求，提供教育、資訊及娛樂內容。他認為今天標誌着eye智能生活通訊服務踏入新里程碑，除了現有的平板電腦，更推出嶄新的 eye AI互動機械人，讓小朋友以輕鬆有趣的方式學習兩文三語及STEM。

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蔡煒健續指，目前eye平板服務月費約200多元，由於新推出的eye AI 機械人月費較高，預計能帶動固網業務ARPU的表現。

eye AI 機械人目標用戶群為2至8歲的小朋友，未來希望能將eye AI 機械人推廣至本地學校及教育機構。eye AI 機械人的保養期為12個月，電池及摩打組件部分保用期為6個月，月費計劃結束後，客戶無須歸還機械人，意味供款兩年就可擁有。

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記者：張以正