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【阿里巴巴9988】盒馬鮮生據報計劃以60億美元估值尋求融資　較年初縮水4成

股市 17:29 2022/07/12

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【阿里巴巴9988】盒馬鮮生據報計劃以60億美元估值尋求融資　較年初縮水4成

有外電引述消息人士指，阿里巴巴 （09988） 旗下生鮮食品新零售平台盒馬鮮生計劃尋求以約60億美元估值集資，目標籌集4億至5億美元，預期估值遠低於今年初傳出的100億美元。

報道指，兩位知情人士認為鑑於中國繼續奉行嚴格清零政策，阿里巴巴前景黯淡，投資者還懷疑當於虧損的盒馬鮮生能否在短期內保持增長並扭虧為盈。

三位知情人士警告稱，阿里巴巴盒馬鮮生遠未敲定融資詳情，財務條款可能再有變化。另外，第四位消息人士表示，盒馬將歡迎優秀的投資者幫助其成長，但補充盒馬擁有健康的現金流，並且沒有立即籌集新資金的壓力。

阿里巴巴在2015年成立盒馬鮮生，目前在27個城市擁有 300 家門店，提供雜貨配送服務。上海是盒馬鮮生最大的市場，擁有73間門店。上海今年一度封城，上海的居民嚴重依賴送貨服務，但由於疫情限制和該國供應鏈中斷，盒馬鮮生等大型雜貨商也難以滿足需求。

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美股 港股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 盒馬 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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