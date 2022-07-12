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【大行報告】 瑞銀維持燃氣股「中性」看法 惟看好呢隻首選股

股樓投資 17:27 2022/07/12

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瑞銀發表研究報告指，對公用燃氣板塊維持「中性」看法，並對今年行業的燃氣銷量增長預測下調至10%，以反映由於疫情及燃氣價格高企導致需求疲弱。該行預測，行業平均天然氣量在2022至2024年增長約10%，較去年16%水平低。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

該行將華潤燃氣（01193）列爲燃氣股首選，並預計2023至2024財年的燃氣銷量增長15%至16%，跑贏同業，主要由於更高的併購目標和管道，因此將其投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由42元上調至49元。

瑞銀對燃氣股最新投資評級及目標價﹕

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另外，該行將中華煤氣（00003）2022至2024財年盈利預測下調23%，以反映今年首4個月燃氣銷量增長放緩及天然氣銷售毛利持續受壓，並將煤氣投資評級由「買入」降至「中性」，以反映削減紅股分派導致股息增長的不確定性、香港天然氣收費上調幅度低過預期，以及內地天然氣銷量增長和邊際利潤較同業低。

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記者：郭秀慧

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港股 天然氣 買入 目標價 華潤燃氣（01193） 煤氣 大行報告 燃氣股

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