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意旅遊勝地禁旅客赤裸上身 最高被罰近4000元

環球社會熱點 18:05 2022/07/12

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意大利南部海邊城鎮蘇連多是著名旅遊勝地，每年吸引大批旅客到訪。惟部分旅客在當地沙灘赤裸上身行為引來意大利當地民眾不滿，蘇連多官員宣布，赤裸上身最多可被罰款至500歐元（約3,930港元）。當地官員指，身穿泳衣周圍走同樣不雅。

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蘇連多（Sorrento）市長哥普拉（Massimo Coppola）早前在Facebook上宣布，將遊客赤裸上身的罰款定在25歐元（約196.5港元）起，最高會被罰500歐元。哥普拉形容，相關行為及穿著泳衣周圍走同樣不雅，簽署禁令希望杜絕上述行為發生。

哥普拉指，有關行為令旅客及蘇連多居民都感到不適。當局希望透過禁令，保護及改善市中心及公共空間的生活價值及質素。

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蘇連多位於索倫托半島（Sorrentine Peninsula），其中一段海岸線阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast），其崎嶇地形造就了當地城鎮獨特及多樣性，已被聯合國教科文組織列為世界遺產。

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責任編輯：李俊儀

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