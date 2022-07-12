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【保險資訊】YAS微保險推「RYUN 跑步保」專供運動人士 中暑都有得賠2000蚊

理財智慧 17:19 2022/07/12

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跑步是香港市民最常進行的運動之一，隨著氣溫不斷上升，中暑風險相對提高。YAS微保險推出專為跑友而設的RYUN跑步微保險， 提供意外醫療、財物損毀、並設日、夜跑專屬的中暑及失竊保障，為運動愛好者打造實時保障計劃。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

YAS 微保險發現超過 80% 的跑友都曾經在運動中受傷，因此不論晨跑或夜跑都應該做足準備。近日天氣酷熱，跑道上難免會有意料之外的潛在危機，跑友只需在起跑前用手機按下 「RYUN 跑步保」，便能夠為自己帶來多一份額外的保障，除了保障自身及財物安全，更能得到針對日跑和夜跑而設的貼心保障。RYUN 跑步保由出發起即時受保，除了提供保險外，應用程式更內置專屬跑友的運動輔助功能，提供 GPS 定位路線、卡路里消秏計算及同步比較用家過往跑步速度，多功能而全面地照顧跑友運動所需。

RYUN 跑步微保險保障詳情：

適用人士 18至55歲持香港身份證人士
保障範圍 意外醫療保障：5,000元
財物損毀保障：2,000元
日跑專屬保障（中暑醫療保障）: 2,000元
夜跑專屬保障（個人財物失竊保障）：2,000元
費用 50元 / 500 公里
備注 RYUN 跑步微保險由忠意保險有限公司（香港分行) 承保
    點擊圖片放大
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    +2

與此同時，YAS 微保險將於7月23日至9月4日舉行為期6週的虛擬跑比賽《RYUN for Green 跑步救地球》，參加者只需在6星期內用YAS App跑步，每跑 1 公里，YAS 就會向公益企業 Clear 購買 1 公斤的碳抵銷額，幫助贊助各個遍佈全球的高質素碳減排專案， 同時每位參加者亦可獲得豐富選手禮包。 大眾由即日起可於活動網頁進行早鳥登記，比賽以小組形式進行，1 至 4 人為參賽組別，並可因應小組能力選擇 50、500 或 1,000 公里以作挑戰。每個組別均設不同獎賞，只要在活動期間內啟用「RYUN 跑步保」記錄跑步距離，成功累積至指定挑戰里數即可獲得禮物。而在部分組別，部分參賽者更有機會贏取智能運動手錶、按摩槍等運動禮品，價值高達1,000元。

 

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責任編輯：羅浩濂

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