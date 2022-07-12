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【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元

理財智慧 13:53 2022/07/12

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香港醫療體系負荷極大，醫護人手需求亦大增。本月多間護士學校進行招生，其中醫管局登記護士訓練課程更獲局方全額資助，可豁免學費。學生完成課程，即符合資格，可向香港護士管理局申請登記為登記護士（普通科），薪酬約由21,615元起，頂薪更達約45,908元。

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醫管局登記護士（普通科）訓練課程旨近練學生成為稱職和關懷病人的專業護士，為病人提供健康護理的工作。課程體制為兩年全日制訓練課程，包括理論及臨床實習，學生會被編派到醫院管理局轄下之醫院接受培訓和實習。

課程涵蓋多項登記護士須達到的核心才能，包括專業護理實務、護理法律與倫理、基礎生命科學、醫療健康心理學及社會學導論、健康與健康護理概念等多項與護理工作相關的理論學習。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

此外，課程亦包含質素保証的基本知識、職業安全及健康、醫護範疇的資訊科技導論及應用、個人及專業特性、團隊精神的基本原則等工作相關知識。

另外值得注意的是，如獲取錄，必須工作滿兩年，雖然醫管局會全數資助每名學生的全期學費，但學生需自行購買保險，局方亦不會向學生發放培訓津貼或現金報酬。

【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日  5大免費活動一覽 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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