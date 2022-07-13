Johnny Depp再甩官司 5年前襲擊案達成和解

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）勝出與前妻Amber Heard誹謗案後，近日再次「洗甩官司」。外媒取得美國洛杉磯高等法院文件顯示，尊尼狄普已與2017年襲擊案事主達成和解，但未有公開和解協議條款。

Johnny Depp出新專輯 為Amber Heard寫歌暗藏玄機 【下一頁】

《City of Lies》的工作人員Gregg Brooks於2017年4月指控尊尼狄普在拍攝期間惡意施襲，包括兩次打其肋骨，甚至高呼

「畀1萬美元（7.8萬港元）你嚟打我」（I will give you $100,000 to punch me in the face right now）。

Brooks在法律文件指尊尼狄普蓄意施襲，目的是為羞辱他人，而且尊尼狄普在片場內酗酒及發脾氣，營造充滿辱罵及不安全的工作環境。Brooks聲稱，他拒絕簽署免起訴聲明後，被電影公司解僱。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

特朗普唔認老 「人生從80歲開始」 【下一頁】

尊尼狄普當時回應稱Brooks於片場挑釁在先，他是出於自衛。

外媒《Deadline》取得洛杉磯高等法院文件，顯示Brooks的代表律師入稟達成和解，但未有公開協議條款。文件顯示，和解協議於2023年2月16日起生效，雙方在生效起45天內沒有違反有關條款，即可達成和解。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明