Johnny Depp再甩官司 5年前襲擊案達成和解

荷里活男星尊尼狄普(Johnny Depp)勝出與前妻Amber Heard誹謗案後,近日再次「洗甩官司」。外媒取得美國洛杉磯高等法院文件顯示,尊尼狄普已與2017年襲擊案事主達成和解,但未有公開和解協議條款。

《City of Lies》的工作人員Gregg Brooks於2017年4月指控尊尼狄普在拍攝期間惡意施襲,包括兩次打其肋骨,甚至高呼

「畀1萬美元(7.8萬港元)你嚟打我」(I will give you $100,000 to punch me in the face right now)。