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Johnny Depp再甩官司 5年前襲擊案達成和解

環球社會熱點 08:05 2022/07/13

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）勝出與前妻Amber Heard誹謗案後，近日再次「洗甩官司」。外媒取得美國洛杉磯高等法院文件顯示，尊尼狄普已與2017年襲擊案事主達成和解，但未有公開和解協議條款。

Johnny Depp出新專輯 為Amber Heard寫歌暗藏玄機 【下一頁】

《City of Lies》的工作人員Gregg Brooks於2017年4月指控尊尼狄普在拍攝期間惡意施襲，包括兩次打其肋骨，甚至高呼

「畀1萬美元（7.8萬港元）你嚟打我」（I will give you $100,000 to punch me in the face right now）。

Brooks在法律文件指尊尼狄普蓄意施襲，目的是為羞辱他人，而且尊尼狄普在片場內酗酒及發脾氣，營造充滿辱罵及不安全的工作環境。Brooks聲稱，他拒絕簽署免起訴聲明後，被電影公司解僱。

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特朗普唔認老 「人生從80歲開始」 【下一頁】

尊尼狄普當時回應稱Brooks於片場挑釁在先，他是出於自衛。

外媒《Deadline》取得洛杉磯高等法院文件，顯示Brooks的代表律師入稟達成和解，但未有公開協議條款。文件顯示，和解協議於2023年2月16日起生效，雙方在生效起45天內沒有違反有關條款，即可達成和解。

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責任編輯：郭麗明

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