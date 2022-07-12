【經濟衰退】「債王」格羅斯：美國步入經濟衰退機會大　一年期國債具吸引力

有「債王」之稱的格羅斯（Bill Gross）表示，由於聯儲局加息導致很可能出現經濟衰退，故1年期國債是當下最好的選擇。格羅斯又建議，投資者不要逢低買入債券、股票和商品。

格羅斯稱，聯儲局可能很快將基準利率從目前的1.75%上調至3.5%。與債券市場預料的峰值一致，料將在明年第一季度達到該水平。格羅斯預計，聯儲局將製造出溫和衰退，進而逐步降低通脹。

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格羅斯又建議投資者，不要買入股票，因為投資者股未來須面對令人失望的業績，而且目前股票估值並不便宜，大宗商品亦缺乏上漲動力。格羅斯認為，目前1年期美國國債孳息率約2.7厘，較許多貨幣市場基金和其他投資更具吸引力。

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責任編輯：黃苑筠